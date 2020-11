Билли Айлиш и Гарри Стайлз снимутся в новом фильме Гаса Ван Сента для Gucci

Американская певица Билли Айлиш и британский актер и певец Гарри Стайлз снимутся в новом фильме режиссера Гаса Ван Сента, известного по фильмам «Харви Милк», «Умница Уилл Хантинг» и «Мой личный штат Айдахо». Об этом сообщил NME.

Музыканты примут участие в проекте для модного бренда Gucci. Лента под названием Ouverture of Something That Never Happened («Увертюра к тому, что никогда не случилось») будет состоять из семи частей. Вместе с Ван Сентом над кинофильмом поработает креативный директор Gucci Алессандро Микеле.

Помимо Айлиш и Стайлза, в картине снимутся актриса и художница Сильвия Кальдерони, актер Джереми О. Харрис, британская певица Арло Паркс и фронтвумен группы Florence and the Machine Флоренс Уэлч. Кальдерони исполнит в фильме главную роль. Съемки пройдут в Риме.

В сентябре стало известно, что Билли Айлиш также выпустит документальный фильм о себе. Картина будет называться «Билли Айлиш. Мир немного размыт» и выйдет в феврале 2021 года. А Гарри Стайлз недавно снял в Италии клип на песню «Golden». После этого «Афиша Daily» вспомнила самые милые истории о доброте музыканта.