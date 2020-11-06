перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
В Париже запретили доставку еды и продажу блюд навынос ночью. Все из‑за коронавируса 1:05
Винс Вон и Оуэн Уилсон планируют сняться в сиквеле комедии «Незваные гости» 0:15
Tetiana SHYSHKINA/Unsplash В Петербурге введут новые ограничения в связи с COVID-19
В Петербурге введут новые ограничения в связи с COVID-19 Вчера в 23:22
Twitter помечает посты Дональда Трампа о мошенничестве на выборах как спорный контент Вчера в 22:55
Ученые выяснили, что древние женщины могли охотиться наравне с мужчинами Вчера в 22:44
В «Крокус Экспо» откроют временный госпиталь для пациентов с COVID-19 Вчера в 22:26
В Москве задержан акционист Павел Крисевич. Он был в образе Христа Вчера в 22:02
elcopitasbar/Instagram Петербургский бар El Copitas вновь попал в рейтинг лучших заведений мира
Петербургский бар El Copitas вновь попал в рейтинг лучших заведений мира Вчера в 21:53
Карен Шаинян взял интервью у российских квир-музыкантов Вчера в 21:30
Умер бывший участник Uriah Heep Кен Хенсли Вчера в 21:28
Кинофестиваль в Карловых Варах отменили из‑за пандемии Вчера в 21:15
В Беларуси силовики ворвались в квартиру Нины Багинской — одной из символов протеста Вчера в 21:03
AmbassadorLady/Facebook Французского бульдога выбрали мэром города в штате Кентукки
Французского бульдога выбрали мэром города в штате Кентукки Вчера в 20:55
Nestlé выпустила корм для животных из насекомых Вчера в 20:50
Обыск в офисе ФБК, новая песня Arcade Fire и другие новости дня Вчера в 20:40 Дайджест
Советник Трампа по духовности произнесла странную молитву и стала мемом Вчера в 20:20
Создателям фильма «Ведьмы» пришлось извиняться перед людьми с инвалидностью Вчера в 20:03
«Ночлежка»/«ВКонтакте» «Ночлежка» открыла в Петербурге «Неравнодуш» — бесплатную душевую со стиральными машинами
«Ночлежка» открыла в Петербурге «Неравнодуш» — бесплатную душевую со стиральными машинами Вчера в 18:48
Владимир Жириновский попросит главу Твери назвать одну из улиц города в честь Михаила Круга Вчера в 18:15
Друзья и коллеги Сафронова запустили флешмоб с требованием разрешить ему позвонить маме Вчера в 18:12
Отключить рекламу

В Париже запретили доставку еды и продажу блюд навынос ночью. Все из‑за коронавируса

Юлия Онодэра
Сегодня в 1:05

В Париже ввели новые ограничения, связанные с распространением коронавируса. Об этом сообщил французский телеканал BFM TV.

Согласно указу префекта полиции Парижа Дидье Лаллемана, заведениям города с 6 ноября запретят продавать блюда навынос. Также под запретом окажутся сервисы доставки еды. Алкоголь с 22.00 до 6.00 нельзя будет купить ни в магазинах, ни в ресторанах и кафе.

Ограничения коснутся ресторанов, плавучих ресторанов и питейных заведений. «Фактически это означает закрытие данных заведений с 22.00 до 6.00», — отмечает BFM TV.

Мэр Парижа Анн Идальго объяснила, что введение новых правил связаны с тем, что полиция наблюдала чрезмерную активность парижан по вечерам и ночью. Клиенты заведений, по словам Идальго, не соблюдали дистанцию и нарушали предписанные Минздравом рекомендации.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
комедия
Крестная мама
Изабель Юппер пускается во все тяжкие
хип-хоп
Morgenshtern
От рэп-разоблачителя до стадионного артиста
драматический
Старший сын
Виктор Сухоруков в трогательной комедии Вампилова
графика
От Дюрера до Матисса. Избранные рисунки из собрания ГМИИ им. А.С. Пушкина
Коллекция Пушкинского как история европейского рисунка
классика
Теодор Курентзис и musicAeterna
Авральный Брамс с дирижером-мистиком
хип-хоп
Баста
Важнейший российский рэпер
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
Минздрав РФ
Люди
Анн Идальго
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить