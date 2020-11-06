В Париже запретили доставку еды и продажу блюд навынос ночью. Все из‑за коронавируса

В Париже ввели новые ограничения, связанные с распространением коронавируса. Об этом сообщил французский телеканал BFM TV.

Согласно указу префекта полиции Парижа Дидье Лаллемана, заведениям города с 6 ноября запретят продавать блюда навынос. Также под запретом окажутся сервисы доставки еды. Алкоголь с 22.00 до 6.00 нельзя будет купить ни в магазинах, ни в ресторанах и кафе.

Ограничения коснутся ресторанов, плавучих ресторанов и питейных заведений. «Фактически это означает закрытие данных заведений с 22.00 до 6.00», — отмечает BFM TV.

Мэр Парижа Анн Идальго объяснила, что введение новых правил связаны с тем, что полиция наблюдала чрезмерную активность парижан по вечерам и ночью. Клиенты заведений, по словам Идальго, не соблюдали дистанцию и нарушали предписанные Минздравом рекомендации.