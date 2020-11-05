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Ученые выяснили, что древние женщины могли охотиться наравне с мужчинами

Анастасия Цой
Вчера в 22:44

Антропологи из Калифорнийского университета выдвинули гипотезу о том, что девять тысяч лет назад женщины охотились на животных наравне с мужчинами. Об этом сообщает Science Alert со ссылкой на журнал Science Advances, где было опубликовано исследование.

Поводом к исследованию стало обнаружение останков древней женщины на территории современного Перу. Дело в том, что она была похоронена вместе с охотничьими атрибутами — наконечниками для стрел и инструментами для разделки животных. Скорее всего, она пользовалась этими предметами при жизни.

Изучив данные о захоронениях в Северной и Южной Америке, антропологи обнаружили, что из 27-и человек, похороненных с инструментами для охоты, 11 были женщинами.

Это и сделанные ранее открытия, по мнению ученых, свидетельствуют о том, что женщины того времени могли не только заниматься собирательством и заботой о потомстве, но и охотиться наравне с мужчинами.

Авторы исследования предположили, что группы охотников в древних обществах могли состоять на 30—50% из женщин.

«Эти выводы как бы подчеркивают идею о том, что гендерные роли, которые мы воспринимаем как устоявшиеся в современном обществе — или которые многие воспринимают как устоявшиеся — могут быть не такими естественными, как это кажется», — говорит один из ученых.

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