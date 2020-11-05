Петербургский бар El Copitas вновь попал в рейтинг лучших заведений мира

Петербургский бар El Copitas попал в престижный рейтинг лучших заведений мира The World’s 50 Best Bars. Об этом сообщается на сайте конкурса.

El Copitas признают одним из лучших баров не впервые — в 2018 году он занял в рейтинге 39-е место, а в 2019-м году стал 27-м. В 2020 году бар повторил прошлогодний успех и оказался вновь на 27-й строчке.

Лидером рейтинга признали лондонский Connaught Bar. Второе и третье место заняли соответственно нью-йоркский Dante и афинский The Clumsies. Также в десятку вошли бары из Сингапура, Буэнос-Айреса, Гонконга и Токио. El Copitas стал единственным российским баром в списке.

О том, как два медика и учитель открыли самый крутой бар в России, можно прочитать в книге, изданной командой El Copitas на английском языке. Русский перевод ее отрывка опубликовала «Афиша Daily».