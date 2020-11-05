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Кинофестиваль в Карловых Варах отменили из‑за пандемии

Юлия Онодэра
Сегодня в 21:15

Международный кинофестиваль в Карловых Варах отменили из‑за пандемии коронавируса. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на дирекцию мероприятия.

«54-й с половиной» киносмотр был запланирован на 18–21 ноября 2020 года, но из‑за действующих в Чехии карантинных мер не состоится. Мероприятие должно было стать своеобразной заменой отмененному летом 55-му Карловарскому кинофестивалю — юбилейный смотр перенесли на 2–10 июля 2021 года.

Программа «54-го с половиной» фестиваля включала показ классических картин и последних достижений мирового кинематографа. Всего предполагалось представить 30 фильмов. От традиционного киносмотра этот должен был отличаться отсутствием конкурсных секций и призов.

Фестиваль в Карловых Варах — один из старейших в Европе наряду с Каннским. Его впервые провели в 1946 году. Мероприятие считается одним из ключевых в киноиндустрии, ему присвоена международная категория «А». С 1995 года кинофестиваль проводят ежегодно. Среди его победителей — «Тихий Дон» Сергея Герасимова, «Белый Бим, черное ухо» Станислава Ростоцкого, «Амели» Жан-Пьера Жене.

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