Карен Шаинян взял интервью у российских квир-музыкантов, которые открыто говорят о своей ориентации или небинарности. Он поговорил с Надеждой Толоконниковой из Pussy Riot, Ангелом Ульяновым и Христиной.

«Пройдет несколько лет, и для музыкантов уже будет совершенно естественно открыто говорить о себе, своей сексуальности, небинарности и вообще о любви. Это я точно знаю, потому что настоящее искусство не может не быть искренним.

Мастодонты музыкального прошлого будут стоять скелетами в своих шкафах в витринах музеев, а в клубах, на фестах и стадионах будут вот такие музыканты — честные, веселые, открытые и оторванные. Их будет много, но вот эти трое — их все будут помнить как одних из первых. Эти чуваки делают будущее», — говорится в описании видео на ютьюбе.