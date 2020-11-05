Nestlé выпустила корм для животных из насекомых

Компания Nestlé выпустила линейку кормов для животных Purina Nayond Nature’s Protein, в состав которых входят насекомые. Об этом сообщил Reuters.

В линейку вошли два варианта кормов для собак и кошек: один продукт содержит курицу, личинок черной львинки и фасоль, другой — курицу, просо и свиную печень. В компании утверждают, что новинки появились в ходе поиска более экологичных источников белка.

«Мы предлагаем полноценную питательную альтернативу обычным продуктам для собак и кошек, заботясь при этом о ресурсах планеты за счет диверсификации источников белка», — сказал исполнительный директор Purina в Европе Бернар Менье.

По его словам, спрос на экологичное питание для домашних питомцев растет, и ограниченные ресурсы планеты становятся стимулом для поиска альтернатив. Как считают в компании, новые продукты, которые появятся на прилавках Швейцарии уже в этом месяце, помогут снизить потребление мяса.