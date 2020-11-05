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Французского бульдога выбрали мэром города в штате Кентукки

Валерия Корниенко
Сегодня в 20:55

В городе Рэббит-Хэш штата Кентукки жители выбрали нового мэра. Победителем гонки стал кандидат Уилбур Бист, и он — французский бульдог.

Как сообщило в фейсбуке историческое общество Рэббит-Хэша, на выборах Уилбур получил рекордное количество голосов — 13 143. Это самый высокий показатель доверия за всю историю города. Вместе с ним за пост мэра сражались бигль по кличке Джек Кролик и золотистый ретривер Поппи.

Мэра-собаку в городе избирают уже не первый раз: эта традиция появилась еще в конце 1990-х годов. Рэббит-Хэш — статистически обособленная местность в штате Кентукки, поэтому там не может быть собственного мэра и органов власти. Несмотря на это местные жители уже почти двадцать лет проводят выборы главы города, где кандидатами выступают собаки.

С помощью этих выборов историческое общество привлекает деньги: каждый, кто хочет проголосовать, платит один доллар. Собранные средства пойдут на восстановление местных исторических зданий.

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