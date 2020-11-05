Обыск в офисе ФБК, новая песня Arcade Fire и другие новости дня

В России за сутки снова выявили более 19 тыс. случаев коронавируса. В Минздраве заявили, что около 30–40% тестов на COVID-19 могут показывать ложноотрицательный результат из‑за некачественного забора биоматериалов. В Москве в то же время продлили дистанционное обучение для старшеклассников.

В Греции возвращают всеобщий карантин из‑за всплеска заражений коронавирусом. В Дании из‑за мутации вируса правительство решило убить до 17 млн норок.

В московском офисе ФБК и студии «Навальный Live» прошли обыски. Причиной стало уголовное дело, которое завели на директора фонда Ивана Жданова за то, что он отказался удалить фильм-расследование «Он вам не Димон».

Суд признал законным отказ в возбуждении уголовного дела по факту отравления Алексея Навального. В постановлении ни разу не упоминается фамилия политика, его называют «лицом, претендующим на роль потерпевшего».

В Госдуму внесли законопроект о неприкосновенности бывшего главы государства вне зависимости от периода президентства. По нему президента нельзя будет привлечь к уголовной или административной ответственности даже за те преступления, которые были совершены не на посту.

В Беларуси возбудили уголовные дела против Степана Путило и Романа Протасевича — администраторов телеграм-канала «Нехта». Их подозревают в организации массовых беспорядков и групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок.

Бывшая подруга художника Петра Павленского рассказала о насилии с его стороны. «Был период, когда он бил меня каждый день, мог просто по тем же синякам бить меня снова. На меня страшно было смотреть», — поделилась девушка.

В МГУ в новом семестре появятся семь научно-образовательных школ, в которые войдут существующие факультеты, сохранив при этом свою автономию. Предполагается, что это поможет ученым разных специальностей решать общие научные задачи.

Arcade Fire представили новую песню — первую за более чем три года. Она называется «Generation A» и вдохновлена современной ситуацией в США.

Киноверсию оперы Марины Абрамович «Семь смертей Марии Каллас» покажут на гигантских экранах в центре Лондона. Площадь экранов составит более 2000 квадратных метров, они станут самыми большими в мире.

Киноклуб «Афиша» 11 ноября покажет фильм «Еще по одной» режиссера Томаса Винтерберга. Одну из главных ролей — учителя, который вместе с коллегами проверяет теорию о том, что человек с самого рождения страдает от нехватки алкоголя в крови, — сыграл Мадс Миккельсен.