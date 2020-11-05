перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
В Москве задержан акционист Павел Крисевич. Он был в образе Христа 22:02
Петербургский бар El Copitas вновь попал в рейтинг лучших заведений мира 21:53
Карен Шаинян взял интервью у российских квир-музыкантов 21:30
Умер бывший участник Uriah Heep Кен Хенсли 21:28
Кинофестиваль в Карловых Варах отменили из‑за пандемии 21:15
В Беларуси силовики ворвались в квартиру Нины Багинской — одной из символов протеста 21:03
AmbassadorLady/Facebook Французского бульдога выбрали мэром города в штате Кентукки
Французского бульдога выбрали мэром города в штате Кентукки 20:55
Nestlé выпустила корм для животных из насекомых 20:50
Обыск в офисе ФБК, новая песня Arcade Fire и другие новости дня 20:40 Дайджест
Советник Трампа по духовности произнесла странную молитву и стала мемом 20:20
Создателям фильма «Ведьмы» пришлось извиняться перед людьми с инвалидностью 20:03
«Ночлежка»/«ВКонтакте» «Ночлежка» открыла в Петербурге «Неравнодуш» — бесплатную душевую со стиральными машинами
«Ночлежка» открыла в Петербурге «Неравнодуш» — бесплатную душевую со стиральными машинами 18:48
Владимир Жириновский попросит главу Твери назвать одну из улиц города в честь Михаила Круга 18:15
Друзья и коллеги Сафронова запустили флешмоб с требованием разрешить ему позвонить маме 18:12
«Уехал — назад не вернешься»: Лукашенко заявил, что врачей, уехавших за границу, не пустят обратно 17:51
Солист Tesla Boy стал героем нового выпуска «Mint Music Home» 17:48
ЛГБТ-кинофестиваль «Бок о бок» рассказал об угрозах DDos-атакой 17:40
Pixabay В Германии суд признал рейвы концертами, а диджеев — музыкантами
В Германии суд признал рейвы концертами, а диджеев — музыкантами 17:09
«Коммерсант» узнал подробности реформы МГУ. В следующем семестре в вузе появятся семь научных школ 16:47
Суд отказал Навальному в возбуждении уголовного дела об отравлении, ни разу не упомянув его фамилию 16:30
Отключить рекламу

В Беларуси силовики ворвались в квартиру Нины Багинской — одной из символов протеста

Анастасия Цой
Сегодня в 21:03

В Беларуси силовики ворвались в квартиру 73-летней Нины Багинской — активистки, ставшей одним из символов протеста. Об этом сообщает телеграм-канал «Нехта» со ссылкой на правозащитный центр «Весна».

Как сообщает «Радио Свобода», в квартиру Нины Багинской ворвались люди без опознавательных знаков и заявили, что они должны провести у нее следственный эксперимент и что дело касается ее внучки, которая проживает с ней. Активистка вызвала милицию, однако вскоре к ней ворвались еще десять человек. Один из милиционеров заявил, что женщина ударила его табуреткой.

Дом Багинской окружен силовиками. Телеграм-канал «Нехта» призвал белорусов приходить к нему, после чего стало известно о задержаниях во дворе дома.

«Нину Багинскую по праву называют матерью белорусского протеста. И когда ОМОН врывается в ее дом, он врывается в материнский дом каждого мирного белоруса. Я общалась с Ниной, и знаю, насколько это храбрая женщина и с каким достоинством она в одиночку может противостоять даже людям в балаклавах. Я верю, что ей хватит силы выдержать это давление. Но также я хочу обратиться к тем, кто отдал и исполнил приказ ворваться к ней в квартиру: если вы таким образом пытаетесь подавить протест белорусов, сегодня вы допустили огромную ошибку», — прокомментировала ситуацию Светлана Тихановская.

Нина Багинская стала известна почти сразу после проведения выборов президента. 13 августа, когда омоновец попытался ее задержать, она сказала фразу, ставшую знаменитой: «Я гуляю».

Багинскую не раз пытались посадить в автозак, но другие протестующие ее отбивали. Один раз силовикам все-таки удалось задержать активистку.

Александр Лукашенко на одном из совещаний говорил, что «ни в коем случае нельзя забирать Нину Багинскую», потому что тогда якобы не будет оппозиции. Он назвал активистку «убежденным человеком», чьи взгляды расходятся с его личными.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
приключение
Ведьмы
Роберт Земекис вновь берется за семейное кино
хип-хоп
Morgenshtern
От рэп-разоблачителя до стадионного артиста
исторический
Подольские курсанты
Военная драма о подвиге молодых бойцов в начале Великой Отечественной
драматический
Старший сын
Виктор Сухоруков в трогательной комедии Вампилова
триллер
Кольская сверхглубокая
Герметичный хоррор про колодец, ведущий в ад
графика
От Дюрера до Матисса. Избранные рисунки из собрания ГМИИ им. А.С. Пушкина
Коллекция Пушкинского как история европейского рисунка
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Люди
Александр Лукашенко
Светлана Тихановская
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить