В Беларуси силовики ворвались в квартиру 73-летней Нины Багинской — активистки, ставшей одним из символов протеста. Об этом сообщает телеграм-канал «Нехта» со ссылкой на правозащитный центр «Весна».

Как сообщает «Радио Свобода», в квартиру Нины Багинской ворвались люди без опознавательных знаков и заявили, что они должны провести у нее следственный эксперимент и что дело касается ее внучки, которая проживает с ней. Активистка вызвала милицию, однако вскоре к ней ворвались еще десять человек. Один из милиционеров заявил, что женщина ударила его табуреткой.

Дом Багинской окружен силовиками. Телеграм-канал «Нехта» призвал белорусов приходить к нему, после чего стало известно о задержаниях во дворе дома.

«Нину Багинскую по праву называют матерью белорусского протеста. И когда ОМОН врывается в ее дом, он врывается в материнский дом каждого мирного белоруса. Я общалась с Ниной, и знаю, насколько это храбрая женщина и с каким достоинством она в одиночку может противостоять даже людям в балаклавах. Я верю, что ей хватит силы выдержать это давление. Но также я хочу обратиться к тем, кто отдал и исполнил приказ ворваться к ней в квартиру: если вы таким образом пытаетесь подавить протест белорусов, сегодня вы допустили огромную ошибку», — прокомментировала ситуацию Светлана Тихановская.

Нина Багинская стала известна почти сразу после проведения выборов президента. 13 августа, когда омоновец попытался ее задержать, она сказала фразу, ставшую знаменитой: «Я гуляю».

Багинскую не раз пытались посадить в автозак, но другие протестующие ее отбивали. Один раз силовикам все-таки удалось задержать активистку.

Александр Лукашенко на одном из совещаний говорил, что «ни в коем случае нельзя забирать Нину Багинскую», потому что тогда якобы не будет оппозиции. Он назвал активистку «убежденным человеком», чьи взгляды расходятся с его личными.