Создателям фильма «Ведьмы» пришлось извиняться перед людьми с инвалидностью

Претензия, в частности, коснулись героини Энн Хэтэуэй, которая в фильме показана с руками с эктродактильной аномалией конечностей — отсутствием центральных пальцев. Одной из первых свою критику в адрес студии Warner Bros. высказала паралимпийская чемпионка по плаванию Эми Маррен.

Представители сообщества людей с инвалидностью, в том числе паралимпийские чемпионы, раскритиковали фильм «Ведьмы» Роберта Земекиса за внешность главных героинь. По их словам, изображение физических изъянов на руках ведьм может оскорбить людей с особенностями развития конечностей.

В оригинальной книге Роальда Даля ведьмы описаны как существа с квадратными ногами без пальцев и когтями вместо ногтей. При этом на обложке первого издания показано, что на руках у них по пять пальцев.

Адвокат по делам людей с инвалидностью Шеннон Кроссленд также обвинила создателей фильма в оскорблении людей с отличиями в конечностях. По ее словам, следующее поколение не должно принять за истину послание, что три пальца обязательно выступают атрибутом ведьмы и это ненормально, что инвалидность может ассоциироваться с монстрами, передает Deadline.

В Warner Bros. после критики заявили, что студия «сожалеет о любом нанесенном оскорблении». Там подчеркнули, что «не хотели, чтобы кто‑нибудь из зрителей узнал себя в фантастических, нечеловеческих существах».

Ремейк фильма «Ведьмы» вышел в российский прокат 29 октября. По сюжету мальчик-сирота отправляется на курорт вместе со своей бабушкой и сталкивается в местной гостинице с ведьмами, собравшимися на шабаш. Но это не добрые ведьмы — они превращают детей в мышей.

Вместе с Хэтэуэй в ленте сыграли Октавия Спенсер и Стэнли Туччи, а голосом рассказчика в оригинале стал комик Крис Рок. Земекис написал сценарий совместно с Кеньей Баррисом («Шафт») и Гильермо дель Торо («Форма воды»). О том, чем этот фильм отличается от предыдущей экранизации, читайте в материале «Афиши Daily».