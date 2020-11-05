Друзья и коллеги Сафронова запустили флешмоб с требованием разрешить ему позвонить маме

Для участия в акции нужно опубликовать в соцсетях рассказ про особенный разговор со своей матерью и поставить под постом хештеги #звонокмаме #свободусафронову #свободуиванусафронову. Этим флешмобом организаторы хотят убедить следствие позволить Сафронову общаться с родными и подчеркнуть бесчеловечность отказа.

Инициативная группа в поддержку экс-журналиста Ивана Сафронова , в которую входят его друзья, родственники и коллеги, запустила онлайн-флешмоб и опубликовала петицию с требованием разрешить ему позвонить маме.

«Связь матери с ребенком — это связь, которую не разрушить никогда. И нет ничего более жестокого, чем лишать матерей права видеть или хотя бы слышать своих детей», — пишут участники группы.

В петиции Профсоюза журналистов и работников СМИ авторы также требуют разрешить Сафронову общаться с ближайшими родственниками. Там указано, что в федеральном законе «О содержании под стражей» закреплено право на платные телефонные разговоры под контролем администрации. Петиция адресована Президенту России Владимиру Путину и директору ФСБ Александру Бортникову.

В октябре Сафронов попросил ФСБ позволить ему позвонить матери в день ее рождения, но получил отказ. Следователь посчитал, что телефонные переговоры могут использоваться арестованным для «скрытого обмена информацией, выполнения разведывательных заданий иностранной спецслужбы, направленных против безопасности».

Бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей», помощника главы Роскосмоса Ивана Сафронова задержали 7 июля по обвинению в госизмене. Его подозревают в передаче спецслужбам НАТО данных, составляющих гостайну. Данные были якобы переданы в 2017 году через чешскую разведку и касались поставок вооружений в страны Африки и Ближнего Востока.

Сафронов вину отрицает. Некоторые его бывшие коллеги и правозащитники связывают преследование Сафронова с его журналистской деятельностью (в «Ведомостях» и «Коммерсанте» он освещал работу военно-промышленного комплекса России и космической отрасли).

Мартин Лариш является руководителем «Центра безопасности анализа и предотвращения» (СВАР). Лариш ранее заявлял, что ни он, ни его центр не причастны к деятельности чешских спецслужб и не вербовали Сафронова.