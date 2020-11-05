Владимир Жириновский попросит главу Твери назвать одну из улиц города в честь Михаила Круга

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский попросит главу Твери Алексея Огонькова назвать одну из улиц города в честь музыканта Михаила Круга. Как он рассказал изданию «Подъем», официальное письмо в мэрию будет отправлено 6 ноября.

«Он был исполнителем, который трогал сердца миллионов людей. Он был моим другом. Мы не очень давно были знакомы, но он сам пришел ко мне, и я его сделал помощником депутата. Он приглашал меня на концерты. Замечательный человек и певец. Тембр голоса его, репертуар — все это мне ложилось на душу. Я и сейчас иногда слушаю его, мне приятно: простая мелодия, близкая и понятная каждому человеку, и об обычной жизни, даже «Владимирский централ», — сказал Жириновский.

Какую именно улицу назвать в честь музыканта, по его словам, должны решить его родственники или комиссия при городской думе.

В прошлом году, спустя 17 лет после смерти Михаила Круга, Следственный комитет назвал имена его убийц и закрыл уголовное дело. К преступлению были причастны члены банды «Тверские волки». По указанию криминального авторитета они должны были ограбить дом певца. Однако Круг неожиданно вернулся домой и получил смертельные ранения.