«Особенно просят наших врачей приехать в Польшу, чтобы помочь населению и государству в борьбе с COVID-19. Хочу предупредить: лишних врачей у нас нет. Нам самим надо лечить наших людей. Но, следуя своему принципу, мы никого держать не будем. Однако надо понимать: уехал — назад не вернешься, там будешь работать и зарабатывать те большие деньги, за которыми уехал», — сказал Лукашенко.

Александр Лукашенко предупредил уезжающих за границу врачей, что обратно их не пустят. Видеозапись опубликовал телеграм-канал «Пул первого».

Он заявил, что это «не угроза, а приказ для правительства», а также добавил, что «всех надо ставить на место».

Польша планирует приглашать иностранных врачей для борьбы с пандемией коронавируса. С весны в стране действуют упрощенные правила трудоустройства для медиков не из стран Евросоюза. По данным польского минздрава, сейчас в стране работает 231 медик из Беларуси.