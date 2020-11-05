В Германии суд признал техно музыкой, диджеев — музыкантами, а рейвы — музыкальными концертами. Об этом пишет издание EDM.

Диджеи, по мнению судьи, вынесшего решение, могут называться музыкантами, так как они «не только проигрывают мелодии из других музыкальных источников, но и сами исполняют новые музыкальные произведения». Они используют инструменты «для создания последовательностей звуков с собственным характером».

Таким образом, диджей-пульт, микшеры и прочее оборудование получили в стране статус музыкальных инструментов.

Решение суда не только влияет на статус жанра, но и позволяет платить меньше налогов: теперь клубы, проводящие раз в неделю рейвы, будут выплачивать с продажи билетов всего 7% сборов, а не 19%, как было раньше.

В 2016 году берлинский техно-клуб «Бергхайн» создал первый подобный прецедент. Суд приравнял его вечеринки к культурным выставкам и концертам.