Млечный Путь может скрывать до 300 млн потенциально обитаемых планет

В пределах галактики Млечный Путь может существовать около 300 млн потенциально обитаемых планет. К такому выводу в ходе совместного исследования пришли специалисты НАСА, Института поиска внеземного разума SETI и других научных организаций. Об этом пишет Dazed со ссылкой на публикацию в The Astronomical Journal.

По данным ученых, Млечный Путь может скрывать сотни планет, потенциально похожих на Землю. Каждая вторая аналогичная Солнцу звезда нашей галактики, вероятно, имеет вокруг себя скалистые планеты, которые схожи с нашей планетой по размеру и также как она расположены в «обитаемой» зоне.

К тому же исследователи выяснили, что любая похожая на Солнце звезда, вероятно, имеет от 0,4 до 0,9 планет, на поверхности которых вода способна сохраняться в жидком состоянии. Некоторые из этих планет могут находиться в пределах 30 световых лет от Солнца.

«Впервые все необходимые данные собрались вместе, чтобы обеспечить надежное измерение количества потенциально обитаемых планет в нашей галактике. Мы на один шаг ближе к тому, чтобы выяснить, одни мы в космосе или нет», — отметил соавтор исследования из SETI Джефф Кафлин.

Ранее британские ученые предположили, что во Млечном Пути может существовать как минимум 36 разумных цивилизации, помимо земной. Исследователи считают, что земляне в ближайшие десятилетия смогут открыть минимум одну из них.