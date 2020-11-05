Суд отказал Навальному в возбуждении уголовного дела об отравлении, ни разу не упомянув его фамилию

Томский суд признал законным отказ в возбуждении уголовного дела по факту отравления Алексея Навального. В постановлении суда ни разу не упоминается фамилия оппозиционного политика, его называют «лицом, претендующим на роль потерпевшего».
«На днях я получил решение суда. Вынесено по моей жалобе. Я обжаловал действие следователей, которые вот уже два месяца отказываются даже уголовное дело возбуждать по факту моего отравления. И вещи мне мои не отдают. И дело не возбуждают. Понятное дело, суд мне отказал.
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Ну так вот. Ситуация простая. Гражданин Навальный жалуется в суд на следователей. Суд гражданину Навальному отказывает. Но трюк в том, что в постановлении НИ РАЗУ НЕ УПОМЯНУТА МОЯ ФАМИЛИЯ. То есть в решении суда по жалобе Навального нет вообще слова «Навальный», — написал политик в инстаграме.
22 октября Владимир Путин заявил, что лично попросил Генпрокуратуру выпустить Навального на лечение за границу: «Могли бы и не выпускать, потому что у него были ограничения, связанные с судебным следствием и уголовным делом». Президент ни разу не назвал фамилию оппозиционера. «100% ложь», — прокомментировал заявление Путина Навальный.
После того как Алексей Навальный пришел в себя, он несколько раз говорил, что за его отравлением стоит лично Владимир Путин. Впрочем, российские власти вообще не верят в отравление оппозиционера: Министерство иностранных дел допустило, что отравление могло быть постановкой, а в Кремле заявили, что оппозиционер сотрудничает с ЦРУ.