Суд отказал Навальному в возбуждении уголовного дела об отравлении, ни разу не упомянув его фамилию

Томский суд признал законным отказ в возбуждении уголовного дела по факту отравления Алексея Навального. В постановлении суда ни разу не упоминается фамилия оппозиционного политика, его называют «лицом, претендующим на роль потерпевшего».

«На днях я получил решение суда. Вынесено по моей жалобе. Я обжаловал действие следователей, которые вот уже два месяца отказываются даже уголовное дело возбуждать по факту моего отравления. И вещи мне мои не отдают. И дело не возбуждают. Понятное дело, суд мне отказал.

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Ну так вот. Ситуация простая. Гражданин Навальный жалуется в суд на следователей. Суд гражданину Навальному отказывает. Но трюк в том, что в постановлении НИ РАЗУ НЕ УПОМЯНУТА МОЯ ФАМИЛИЯ. То есть в решении суда по жалобе Навального нет вообще слова «Навальный», — написал политик в инстаграме.