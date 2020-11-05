Мэрия Москвы увеличит на 2 млрд рублей расходы на зарплаты чиновников

Расходы на московских чиновников увеличат на 2 млрд рублей, следует из проекта бюджета столицы на следующие три года. На это обратило внимание издание Znak.com.

В проекте бюджета на период времени с 2020 по 2022 годы на выплату зарплат для чиновников определили 88 млрд рублей. В проекте с 2021 по 2023 год цифры другие — на заработные платы собираются выделить 90 млрд. Затраты на Московскую городскую думу, наоборот, сократят на ту же сумму, отмечается в проекте городского бюджета.

Проект был внесен Думой 3 ноября. В нем отмечается, что плановый доход бюджета в 2021 году должен составить выше 2642 млрд руб, а расходы — около 3152 млрд. Таким образом, дефицит городского бюджета составит 510 млрд рублей. Как пишут «Ведомости», это в 9 раз больше предыдущего рекорда, установленного в 2014 году — 55 млрд рублей.

Покрывать дефицит бюджета правительство Москвы будет за счет заимствований, а сокращать расходы правительство не намерено. В 2021 году Москва планирует привлечь до 396 млрд рублей за счет выпуска облигаций, рассказал заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.