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В транспорте Тульской области начали принимать карту «Тройка»

Валерия Корниенко
Сегодня в 15:29

Московскую карту «Тройка» начали принимать к оплате в транспорте Тулы и Тульской области. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта.

«Тройка» начала действовать с 2 ноября на 64 маршрутах Тулы и 267 маршрутах Тульской области. Проект реализован Дептрансом совместно с Министерством транспорта и дорожного хозяйства региона, губернатором Алексеем Дюминым и Сбербанком.

«Все держатели карты «Тройка» в регионе смогут пользоваться столичной программой лояльности «Город», накапливать бонусы и использовать их более чем у 400 партнеров», — сказал заммэра Максим Ликсутов.

По словам чиновника, карта будет действовать в Тульской области и в Москве вне зависимости, где она была куплена. Он отметил, что ежемесячно между столицей и регионом перемещаются более 210 тыс. человек.

Ранее Ликсутов рассказал, что Москва готова предложить свою билетную систему всем регионам России. Тульская область стала первой среди других субъектов, внедрившей аналог этой системы.

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