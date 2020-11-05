Силовики пришли с обыском в московский офис ФБК и студию «Навальный Live»

В московский офис ФБК пришли силовики с обыском. Об этом говорится в твиттере организации. Камеры наблюдения у входа в офис заклеили.

Причины визита силовиков пока неизвестны. Глава ФБК Алексей Навальный связал обыски с новой волной давления на организацию, которая началась после его отравления.

В последний раз правоохранители приходили в офис фонда в середине июля. Тогда обыск был связан с делом о клевете, которое возбудили в отношении Навального из‑за его критики ролика RT в поддержку конституционных поправок.