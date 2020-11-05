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Силовики пришли с обыском в московский офис ФБК и студию «Навальный Live»

Семён Гудошников
Сегодня в 15:16
Обновлено сегодня в 16:19:

Обыски в ФБК связаны с уголовным делом в отношении директора фонда Ивана Жданова по статье о неисполнении решения суда. Об этом пишет ТАСС.

Дело против Жданова завели в августе 2019 года за отказ удалить из интернета фильм «Он вам не Димон», который рассказывает о коррупционной схеме, возглавляемой премьером Дмитрием Медведевым. Картина при этом находится не на ютьюб-канале ФБК, а на личном канале Алексея Навального.

В московский офис ФБК пришли силовики с обыском. Об этом говорится в твиттере организации. Камеры наблюдения у входа в офис заклеили.

Также обыск проходит в студии «Навальный Live», сообщила юрист фонда Любовь Соболь.

Причины визита силовиков пока неизвестны. Глава ФБК Алексей Навальный связал обыски с новой волной давления на организацию, которая началась после его отравления.

В последний раз правоохранители приходили в офис фонда в середине июля. Тогда обыск был связан с делом о клевете, которое возбудили в отношении Навального из‑за его критики ролика RT в поддержку конституционных поправок.

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