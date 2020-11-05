Ирландские серферы нашли капсулу времени с российского ледокола

На берегу Северной Ирландии двое серферов нашли странный металлический цилиндр, пишет Би-би-си. Сначала девушка и парень подумали, что это взрывчатка, и испугались, однако потом обнаружили на предмете надпись на русском языке. Они попросили своего русскоговорящего друга перевести, и оказалось, что это капсула времени.

Внутри капсулы были фотографии, письма на русском и английском языках, меню из ресторана, пивные крышки и винные пробки, а также контактные данные. Капсулу времени оставил экипаж российского атомного ледокола «50 лет Победы» в 2018 году.

Серферы связались с петербурженкой, чей контакт был в одном из писем. Россиянка была удивлена, так как, по ее словам, капсула была помещена в арктический лед. Видимо, за два года лед успел растаять, а капсула преодолела 4000 километров.

«Большинство людей думали, что потребуется 30–50 лет, прежде чем капсулу найдут. <…> Это показывает, насколько быстро тает лед», — сказала девушка, нашедшая капсулу.