В Греции возвращают всеобщий карантин из‑за всплеска заражений COVID-19

В Греции установят всеобщий карантин с 7 по 30 ноября из‑за роста заражений коронавирусной инфекцией. Об этом заявил премьер-министр Кириакос Мицотакис, пишет газета «Катимерини».

По его словам, нынешняя всеобщая самоизоляция будет менее строгой, чем введенная в марте. Открытыми останутся супермаркеты, медучреждения, детские сады, начальные школы и школы специального образования.

Гимназии и лицеи переведут на дистанционное обучение. Граждане смогут выходить на улицу, отправив СМС.

В Греции за весь период выявили 46,9 тыс. случаев коронавируса, умерли 673 человека. Как и многие страны Европы, Греция сейчас переживает новый всплеск заболеваемости. Если в марте в ней фиксировали 30–130 заражений в сутки, то накануне — 2646.