В России появится национальная картографическая платформа

Министерство транспорта России решило создать единую систему навигации на автодорогах, пишет «Коммерсант». По задумке ведомства, национальная картографическая платформа будет агрегировать всю информацию о происходящем на дорогах.

По данным на сайте госзакупок, на научно-исследовательские работы для единой системы автомобильной навигации Минтранс выделил 48 млн рублей. Министерство хочет объединить подведомственные ему дорожные IT-сервисы, интегрировать их с постоянно обновляющимися картами автодорог и отслеживать перемещение транспорта с помощью ГЛОНАСС.

Как пишет издание, правительство недовольно тем, что сейчас для создания геоинформационных сервисов ведомства берут данные из различных источников, «не всегда достоверных». Платформа способна «исключить дублирование данных, верифицировать реестры объектов транспортной инфраструктуры, постов органов внутренних дел и таможни, пограничных пунктов».

В пресс-службе Минтранса отметили, что компании — разработчики навигационных сервисов смогут пользоваться единой системой бесплатно. В ведомстве надеются, что задуманная платформа поможет развитию этого рынка, снизив его зависимость от «Яндекса» и Google.

Собеседники «Коммерсанта» считают, что система способна стимулировать развитие беспилотного транспорта, для которого требуется сверхточная навигация. Также платформа может быть интегрирована с экстренными службами ремонта и эвакуации.