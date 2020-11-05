Сообщения в WhatsApp смогут исчезать через 7 дней после отправки

Компания Facebook сообщила, что в мессенджере WhatsApp, принадлежащем ей, появится функция, позволяющая автоматически исчезать сообщениям через несколько дней после отправки. Об этом пишет ТАСС.

В компании заявили, что главной целью разработчиков было приблизить переписку в мессенджере к личному общению. «А это значит, что они не должны оставаться навсегда», — говорится в заявлении Facebook.

Теперь все, кому новая функция придется по душе, смогут включить ее в настройках мессенджера. Тогда исчезающие сообщения пропадут через 7 дней после того, как будут отправлены пользователем.

В переписке двух юзеров активировать опцию сможет один из них, а в чатах на много человек контролировать работу функции будут администраторы групп. Все пользователи получат возможность использовать новую функцию в течение месяца, отмечается в заявлении Facebook.

Два года назад в мессенджере появились групповые видеозвонки, защищенные сквозным шифрованием. Еще в WhatsApp можно добавить свои кастомные стикеры: прочитать о том, как это сделать, можно здесь.