Киноклуб «Афиша» покажет фильм «Еще по одной» с Мадсом Миккельсеном

Киноклуб «Афиша» покажет фильм «Еще по одной» режиссера Томаса Винтерберга. Главную роль в картине сыграл Мадс Миккельсен.

Специальный показ пройдет 11 ноября, в 20.00, в кинотеатре «Формула Кино Европа». Фильм представит кинокритик Дмитрий Барченков. Билеты можно купить на «Афише».

«Еще по одной» рассказывает о четырех друзьях, которые работают учителями старших классов. Они проверяют теорию о том, что человек с рождения страдает от нехватки алкоголя в крови, а их жизнь и работа станут лучше, если они будут постоянно поддерживать один и тот же уровень алкоголя — 0,5 промилле. Поначалу их эксперимент кажется удачным, но затем выходит из‑под контроля.

В российский прокат картина выйдет 12 ноября. Трейлер можно посмотреть здесь.

Фильм должны были показать на Каннском фестивале, отмененном в этом году из‑за пандемии коронавируса. Среди отобранных картин также были новые работы Уэса Андерсона, Стива МакКуина, Франсуа Озона и других.