До 40% тестов на COVID-19 могут показывать ложноотрицательный результат. И дело не в их качестве

Приблизительно 30-40% тестов на коронавирус могут показывать ложноотрицательный результат. Об этом заявил главный внештатный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев, передает ТАСС.

По его словам, дело не в качестве тестов, а в качестве забора биологических материалов. «Допустим, материал взят некачественно, просто-напросто поверхностно, к сожалению, мы имеем шанс получить ложноотрицательный результат», — пояснил эксперт.

Адвеев добавил, что получить положительный результат больше шансов на ранних стадиях болезни. При этом ошибочный тест при наличии выраженных симптомов COVID-19 не влияет на лечение пациента.

Главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным болезням Владимир Чуланов отметил, что заболевший COVID-19 остается заразным 10-20 дней после появления симптомов. Инкубационный период заболевания, по словам Авдеева, у 95% заболевших длится от 2 до 6 дней.

В России уже вторые сутки фиксируют более 19 тыс. новых случаев коронавируса. Накануне были установлены сразу два рекорда — по числу зараженных (19 768) и по количеству смертей (389). В Кремле эпидемиологическую ситуацию называют «весьма напряженной», но уверяют, что она под контролем.