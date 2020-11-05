На Premier вышло шоу «Рассказ уволенного». В нем люди раскрывают правду о своих бывших местах работы

На Premier стартовало шоу «Рассказ уволенного», в котором уволенные сотрудники раскрывают всю правду о своих бывших местах работы. Посмотреть его можно бесплатно на сайте стримингового сервиса.

Герои первых пяти выпусков — стюардессы, косметологи, проводники железных дорог и стриптизеры. Они рассказывают об изнанке своей деятельности и дают советы, как не обмануться, если ты клиент.

Стюардессы, например, говорят о некачественных самолетах, мести пассажирам, соблазнении пилотов и самолетной еде. «Ты когда ешь в самолете, ты думаешь, тебя чем кормят? Самолетная еда — это… Если вы можете не есть в самолете, не ешьте. Ни к чему такой стресс для организма», — рассказывает Анастасия, которая бросила работу аналитика ради мечты — летать.

Бывшие косметологи рассказывают об опасных процедурах, некачественной косметике и о том, как разводили клиентов на деньги. «Все препараты можно перелить. Ты из любого флакона можешь забрать жидкость и перелить в другой флакон. Крема перекладывались: себестоимость баночки безумная, а там внутри дешевый крем», — делится Татьяна, врач-дерматовенеролог со стажем 22 года.

Уволенные стриптизерши знакомят зрителей с обратной стороной бизнеса эскорт-услуг, а стриптизеры рассказывают о крейзи-меню и расцарапанных спинах. «Зарплата танцовщицы — это процент с крейзи-меню, процент с консумации и чаевые. Заработок в стриптизе зависит от самой танцовщицы и только. Стабильность — это вообще не про стриптиз. Когда я работала, получала в среднем по 100 тыс. в месяц. В самый плохой месяц — по 30 тыс.», — рассказывает Регина, учитель рисования в школе.