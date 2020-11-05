Исполнительный директор «Открытой России» Андрей Пивоваров подал в суд на телеведущего Владимира Соловьева. Сумма иска о защите чести и достоинства составила 5 млн рублей, пишет Znak.com.

Соловьев оскорбил Пивоварова в видеоролике на канале «Соловьев Live», комментируя заявление журналиста о Хабибе Нурмагомедове. Пивоваров назвал Хабиба «позором России» и заявил, что чемпион UFC в легком весе «тащит нас всех обратно в Средние Века». Это возмутило Соловьева: телеведущий, обсуждая слова журналиста, обозвал его «ничтожеством», «несчастной мерзкой сволочью», «сопляком», «обслугой кровавого убийцы» и «подстилкой Ходорковского».

«Ты негодяй. Что ты сделал для страны, чтобы рот свой открывать на Хабиба?» — спросил Соловьев в своем видео. Пивоваров решил не оставлять слова Соловьева без внимания.

«По искам Пригожина суды выносят астрономические штрафы, а закон в России должен быть единым для всех. Мой иск к Соловьеву идентичен. Если, как говорит Путин, у нас есть суды, проверим», — заявил он, комментируя иск.

Ранее чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов оставил в своем инстаграме пост, в котором раскритиковал французского лидера Эммануэля Макрона за его позицию насчет свободы слова и исламистских терактов. Он назвал президента Франции «тварью» и заявил, что Макрон «под лозунгом свободы слова оскорбил чувства более полутора миллиарда верующих».

Прокремлевский бизнесмен Евгений Пригожин в середине октября через суд потребовал с политика Алексея Навального и юристки Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь по пять млн рублей за оскорбления чести и достоинства.