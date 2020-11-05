Ученые установили источник загадочных космических радиовсплесков. Им оказалась нейтронная звезда

Группа астрономов впервые смогла определить один из источников загадочных космических радиоимпульсов — быстрых радиовсплесков. Им оказалась небольшая, но очень намагниченная нейтронная звезда — магнитар. Об этом пишет The Verge со ссылкой на три статьи, опубликованные в журнале Nature.

Указанный магнитар находится на расстоянии 30 тыс. световых лет от Земли, что совсем немного по космическим меркам. Он образовался после коллапса звезды, значительно превосходящей по массе Солнце.

По словам одного из авторов работы, доцента физики MIT Киёси Масуи, их наблюдения доказывают, что по крайней мере часть быстрых радиовсплесков, наблюдаемых во Вселенной, исходит от магнитаров.

Как отмечает N+1, возможны два сценария, при которых магнитары испускают подобные всплески — радиоимпульс генерируется либо внутри магнитосферы звезды, либо в туманности, окружающей ее. В данном случае ученые склоняются к первому сценарию.

Быстрые радиовсплески — это короткие, но крайне мощные импульсы, источники которых до последнего времени оставались загадкой. Первый такой всплеск был зарегистрирован в 2007 году, впоследствии стало ясно, что явление имеют внеземную природу.

Ученые связывали загадочные всплески с нейтронными звездами, гипотетическими объектами блицарами и даже другими цивилизациями. В 2018 году ученые предположили, что повторяющиеся радиовсплески от одного из источников могли возникнуть в намагниченной среде рядом с вращающимся пульсаром или черной дырой.