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В Госдуму внесли проект закона о неприкосновенности экс-президента независимо от периода полномочий

Федор Кузьмин
Сегодня в 11:52

В Госдуму внесли законопроект о неприкосновенности бывшего главы государства вне зависимости от периода президентства. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на слова председателя комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрея Клишаса.

Согласно законопроекту, президента нельзя будет привлечь к уголовной или административной ответственности. Поправки убирают «указание на сроки совершения противоправных деяний».

Сегодняшние законы запрещают заводить уголовные или административные дела на главу государства из‑за деяний, совершенных им на посту президента (за это лидера страны нельзя задержать, арестовать, обыскать, допросить или досмотреть).

«Законопроект закрепляет действие гарантий неприкосновенности экс-президента за пределами срока исполнения им президентских полномочий», — заявил Клишас.

Кроме того, законопроект изменит процедуру лишения неприкосновенности. Сейчас ее должен инициировать председатель Следственного комитета, внеся документ об этом в Госдуму. По текущим законам, президент может утратить неприкосновенность из‑за тяжкого преступления на посту главы государства — тогда против него заведут уголовное дело. Обвинение после этого должны будут подтвердить Верховный и Конституционный суды.

Кроме того, решение Госдумы о выдвижении обвинения и решение Совфеда о лишении неприкосновенности должны принять две трети парламентариев обеих палат по инициативе не менее одной трети депутатов.

Решение Совета Федерации об отрешении главы государства от должности или о лишении экс-президента неприкосновенности должно быть принято не позднее чем за три месяца после выдвижения обвинения. Иначе оно будет отклонено.

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