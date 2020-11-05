В России снова выявили более 19 тыс. случаев коронавируса за сутки

В России за сутки выявили 19 404 случая коронавируса, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием. Это на 364 случая меньше, чем днем ранее.
Больше всего новых заболевших в Москве, Петербурге, Подмосковье, Нижегородской, Архангельской областях, Красноярском крае, Ростовской, Воронежской и Свердловской областях.
За последние 24 часа умерли 292 человека с коронавирусом. С начала эпидемии скончались 29 509 пациентов. Выздоровели за сутки 152 238 человек, за весь период — 1 279 169. Общее число зарегистрированных случаев COVID-19 увеличилось в России до 1 712 858.
В мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, число заразившихся коронавирусом превысило 48,1 млн человек, свыше 1,2 млн из них умерли, более 31,9 млн выздоровели. Россия находится на четвертом месте по числу заражений, на первом — США (9,4 млн), на втором — Индия (8,3 млн), на третьем — Бразилия (5,5 млн).