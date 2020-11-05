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Arcade Fire представили новую песню. Первую за более чем три года

Семён Гудошников
Сегодня в 10:29

Arcade Fire стали музыкальными гостями специального выпуска шоу Стивена Кольбера, прошедшего в ночь президентских выборов в США.

Канадские инди-рокеры представили на нем новую песню «Generation A», вдохновленную, по словам Кольбера, нынешней ситуацией в стране.

«Generation A» стала первой оригинальной песней коллектива, выпущенной после альбома «Everything Now» 2017 года. В апреле 2020-го музыканты сказали, что работа над новой пластинкой идет полным ходом, но выйдет она, скорее всего, еще не скоро. В ноябре Arcade Fire подготовили плейлист для американцев, которые идут голосовать за президента.

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