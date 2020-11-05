Arcade Fire представили новую песню. Первую за более чем три года

Arcade Fire стали музыкальными гостями специального выпуска шоу Стивена Кольбера, прошедшего в ночь президентских выборов в США.
Канадские инди-рокеры представили на нем новую песню «Generation A», вдохновленную, по словам Кольбера, нынешней ситуацией в стране.
«Generation A» стала первой оригинальной песней коллектива, выпущенной после альбома «Everything Now» 2017 года. В апреле 2020-го музыканты сказали, что работа над новой пластинкой идет полным ходом, но выйдет она, скорее всего, еще не скоро. В ноябре Arcade Fire подготовили плейлист для американцев, которые идут голосовать за президента.