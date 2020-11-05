Умерла актриса Эльза Рэйвен. В фильме «Назад в будущее» она собирала деньги на починку часов

В США скончалась актриса Эльза Рэйвен, известная по роли женщины, собирающей деньги на починку часов в фильме «Назад в будущее». Об этом пишет издание Deadline.

Рэйвен был 91 год. Смерть актрисы подтвердил ее агент Дэвид Шаул.

Рэйвен (настоящее имя — Эльза Рабинович) родилась в 1929 году в Чарльстоне, штат Южная Каролина. Актерскую карьеру она начала в Нью-Йорке.

Помимо роли в «Назад будущее» Рэйвен также сыграла писательницу Гертруду Стайн в фильме «Модернисты», хозяйку квартиры героя Джона Малковича в картине «На линии огня», риэлтора, продавшего дом в «Ужасе Аммитивиля», и многих других персонажей. Эльза Рэйвен также появлялась в «Титанике» (однако сцены с ней вырезали) и клипе Селин Дион на песню «My Heart Will Go On».