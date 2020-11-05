В Беларуси возбудили уголовные дела против администраторов телеграм-канала Nexта

В Беларуси возбудили уголовные дела против администраторов освещавшего протесты телеграм-канала Nexta Степана Путило и Романа Протасевича. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на белорусский Следственный комитет.

Постановление о привлечении Путило и Протасевича к уголовной ответственности вынесло Минское управление СК. Им вменяют нарушение 293-й (организация массовых беспорядков) и 342-й статьи Уголовного кодекса (организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок).

«Кроме этого, в отношении указанных лиц возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 130 Уголовного кодекса в связи с совершением умышленных действий, направленных на возбуждение социальной вражды по признаку профессиональной принадлежности», — говорится в заявлении СК.

Следователи нашли в публикациях канала «факты призывов к протестам, блокировке дорог, забастовкам, координации несанкционированных массовых мероприятий с указанием конкретных мест проведения, а также маршрутов передвижения». К уголовному делу также приобщили результаты психолингвистической экспертизы, говорится в телеграм-канале СК.

В Nexta пока никак не прокомментировали уголовные дела. Как Путило, так и Протасевич находятся в межгосударственном розыске.

Ранее в октябре телеграм-канал Nexta Live и его логотип признали в Беларуси экстремистскими. Проект сменил название на «Нехта Live». Решение в МВД объяснили тем, что в телеграм-канале появляется контент — в том числе видео, — который направлен на организацию массовых беспорядков.

В середине сентября вышло интервью Юрия Дудя с создателем Nexta Степаном Путило. Через несколько дней после этого другой администратор канала Роман Протасевич заявил, что покидает проект.