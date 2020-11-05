Недовольные работой курьеров жители Хамовников блокировали работу «Яндекс.Лавки»

Сервис доставки еды и продуктов «Яндекс.Лавка» в Хамовниках подвергся нападению, сообщил в фейсбуке глава организации Илья Красильщик. Журналист уточнил, что местные жители блокировали работу курьеров, требовали впустить внутрь и пробовали выломать двери.

«Зачем — мы не очень поняли, но никого не впустили, потому что не могли — есть нормы допуска к пищевой продукции, санитарные требования, в конце концов, требования Роспотребнадзора. Все это время курьеры были блокированы в помещении и не могли выйти. Заказы были перенаправлены на другие лавки в округе и доставлялись сильно дольше», — рассказал Красильщик.

Глава «Яндекс.Лавки» отметил, что компанию обвиняют в том, что она укрывает террористов. Он уточнил, что «полиция во всем разобралась и никаких террористов нет». Красильщик пояснил, что не понимает суть претензий жителей Хамовников. По его словам, вся работа «Лавок» очень контролируется руководством организации.

«Мы прекрасно понимаем, что работа городских бизнесов может создавать неудобства для жителей (понятно, что продукты в любые магазины надо привозить, это машины, это разгрузки), понятно, что заказы надо доставлять (это курьеры, это велосипеды, и прежде всего поэтому весной мы полностью отказались от мопедов — они шумные)», — написал Красильщик в фейсбук-группе «Яндекс.Лавки».

В группе «Независимые Хамовники», впрочем, компанию называют «Яндекс.Давкой» и обвиняют курьеров организации в том, что они ездят по дворам с высокой скоростью.

«У нас был реальный случай, зафиксированный на камеру наблюдения, когда водитель «Давки», на скорости проезжая наш двор, не справившись с управлением своим трехколесный агрегатом, врезался в бок припаркованного автомобиля, а им запрещено гонять сквозным проездом», — написала пользовательница группы по имени Инга.