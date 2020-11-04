РАМТ откроет мультимедийную выставку-инсталляцию к 100-летию театра

Российский академический молодежный театр откроет 5 ноября мультимедийную выставку-инсталляцию к 100-летию со дня своего основания и 200-летию здания, в котором театр работает с 1936 года. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе РАМТа.

Выставка развернется в нижнем и верхнем зрительском фойе. 3D-видеомэппинг расскажет о театральных деятелях, работавших в ЦДТ-РАМТ, и театральных коллективах разных лет — от кружка Островского и до МХАТ II. AR-проект продемонстрирует макеты лучших спектаклей из репертуара. Также гости увидят редкие фотографии и другие исторические артефакты.

Все желающие смогут поздравить РАМТ с юбилеем, записав видео — его будут транслировать на интерактивной инсталляции наряду с поздравлениями Константина Райкина, Чулпан Хаматовой, Михаила Швыдкова, Владимира Машкова и Евгения Миронова.

Театр, который сейчас зрители знают как РАМТ, появился в 1921 году благодаря Наталии Сац — тогда он назывался Московским театром для детей. В 1936 году театр переименовали в ЦДТ (Центральный детский театр), а уже в 1992 году — в Российский академический молодежный театр (РАМТ).