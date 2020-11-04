В Италии ввели комендантский час и чрезвычайное положение из‑за COVID-19

В Италии ввели комендантский час и режим чрезвычайного положения из‑за второй волны коронавируса. Об этом сообщило итальянское издание Ansa.

В стране полностью перестанут работать музеи и галереи, а по выходным окажутся закрыты и торговые центры. Комендантский час будет действовать с 22.00 до 5.00. В некоторых регионах закроются магазины, бары и рестораны, введут ограничения на передвижение.

Ранее комендантский час из‑за пандемии COVID-19 ввели Бельгия — там объявили жесткий карантин, Венгрия, Испания, Словения и Чехия.