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Лана Дель Рей пожертвовала 350 тысяч долларов индейскому народу навахо

Юлия Онодэра
Сегодня в 18:56

Американская певица Лана Дель Рей пожертвовала 350 тысяч долларов благотворительному фонду, помогающему индейскому народу навахо. Об этом артистка сообщила в своем инстаграме.

На деньги, которые стали авансом Дель Рей за ее последнюю книгу «Violet Bent Backwards over the Grass», несколько общин навахо обеспечат чистой водой. Певица поддержала проект Dig Deep Water, занимающийся проблемой отсутствия воды у уязвимых сообществ в США.

«Какими бы ни были результаты выборов, просто помните, что каждый из нас может ярко сиять и вносить вклад в наш мир своим собственным индивидуальным способом», — написала Дель Рей.

По словам артистки, это лишь первая из запланированных ею благотворительных инициатив. «Я с нетерпением жду, чтобы сообщить вам об остальных пожертвованиях, которые мы делаем в течение года», — сказала она.

Поэтический сборник Ланы Дель Рей «Violet Bent Backwards over the Grass» («Виолетта, склонившаяся над травой») вышел в конце сентября. Певица не только выпустила книгу, но и записала ее аудиоверсию. А в середине октября артистка опубликовала новую песню под названием «Let Me Love You Like a Woman».

Трек войдет в предстоящий студийный альбом «Chemtrails Over the Country Club». Когда именно он выйдет — пока точно неизвестно. Месяц назад на мероприятии в книжном магазине Barnes and Noble в Лос-Анджелесе — куда Лана Дель Рей пришла в сияющей сетчатой маске, вызвав тем самым волну критики в свой адрес, — она назвала ориентировочные даты релиза: 10 декабря 2020 года или 7 января 2021-го.

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