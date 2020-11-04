В Вашингтоне неизвестные напали с ножом на людей около Белого дома

В Вашингтоне недалеко от Белого дома неизвестные люди напали с ножом на прохожих. Об этом сообщило РИА «Новости».

В ходе инцидента пострадали четыре человека — трое мужчин и одна женщина. Всех четверых доставили в больницу. По словам медиков, полученные жертвами ранения не угрожают жизни.

Мотивы нападавших пока не ясны. Полиция предполагает, что преступников было трое — они могут входить в крайне правую группировку, поддерживающую Дональда Трампа. Власти подчеркивают, что не знают, связано ли нападение с президентскими выборами в США.