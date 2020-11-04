«ВКонтакте» тестирует нейросеть для защиты от оскорблений в комментариях

«ВКонтакте» протестирует в День народного единства две функции, которые помогут защитить пользователей от травли и оскорблений в комментариях. Об этом «Афише Daily» рассказали представители соцсети.
У администраторов на один день появится возможность включить фильтр враждебных высказываний. Он работает на основе нейросети, которая распознает комментарии с угрозами и удаляет их. Администраторы смогут увидеть все эти комментарии и восстановить их или отправить автора в черный список. Включить фильтр можно в настройках сообществ.
Кроме того, соцсеть масштабирует прошлогодний эксперимент — написавшим оскорбление предложат перед его публикацией не тратить время на агрессию и отказаться от обидной реплики. На этот раз функция будет определять более широкий спектр оскорблений и угроз, включая проявления нетерпимости на почве религии, национальности, пола и возраста.
4 ноября предупреждение смогут увидеть все пользователи, а позже начнется долгосрочный тест, рассчитанный на часть аудитории. По его результатам «ВКонтакте» примет решение, использовать ли функцию и дальше.
О том, что «ВКонтакте» разрабатывает нейросеть для борьбы с хейт-спичем, стало известно в августе. Алгоритм должен ускорить время обработки жалоб, поступающих в техническую поддержку соцсети, и помочь пользователям бороться с агрессией.
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