«ВКонтакте» тестирует нейросеть для защиты от оскорблений в комментариях

«ВКонтакте» протестирует в День народного единства две функции, которые помогут защитить пользователей от травли и оскорблений в комментариях. Об этом «Афише Daily» рассказали представители соцсети.

У администраторов на один день появится возможность включить фильтр враждебных высказываний. Он работает на основе нейросети, которая распознает комментарии с угрозами и удаляет их. Администраторы смогут увидеть все эти комментарии и восстановить их или отправить автора в черный список. Включить фильтр можно в настройках сообществ.