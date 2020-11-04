Роспотребнадзор спрогнозировал падение заболеваемости COVID-19 до летних показателей к весне

Заболеваемость коронавирусной инфекцией в России должна снизится до показателей прошедшего лета к следующей весне. Об этом заявил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов, пишет РИА «Новости».

По его словам, продолжительность процесса стабилизации будет зависеть от соблюдения россиянами мер предосторожности.

Замдиректора по клинико-аналитической работе ведомства Наталья Пшеничная сказала, что на пике заболеваемости в России могут регистрировать по 20 тыс. новых случаев коронавируса в сутки. После этого, вероятно, начнется стабилизация.

Пару дней назад руководитель Центра компетенций Национальной технологической инициативы Алексей Боровков спрогнозировал, что пик распространения COVID-19 в Москве придется на 14 декабря.

За последние сутки в России зафиксировали 19 768 случаев коронавируса — это рекорд за все время пандемии. Число смертей тоже максимальное — 389 за последние 24 часа. Общее количество выявленных пациентов с COVID-19 увеличилось в стране до 1 693 454.