Самый большой в мире айсберг угрожает экосистемам острова Южная Георгия

Антарктический ледяной гигант, по прогнозам ученых, может остановиться у побережья острова и создать угрозу для местных пингвинов и тюленей. Айсберг заблокирует привычные пути, которым следуют животные при поиске пищи — это вынудит их тратить больше времени на охоту за рыбой.

Самый большой в мире айсберг, известный как A68a, приближается к острову Южная Георгия и угрожает его экосистемам. Об этом сообщил Би-би-си.

«Если им придется делать большой крюк [до места охоты], это означает, что они не вернутся к своим детенышам вовремя, чтобы предотвратить их голодную смерть», — объясняет профессор Герайнт Тарлинг из Британской антарктической службы.

Кроме того, айсберг раздавит существ, живущих на морском дне. «Экосистемы, конечно, могут и будут восстанавливаться, но есть опасность, что если айсберг застрянет, он может находиться здесь в течение десяти лет», — говорит Тарлинг.

Сейчас A68a находится всего в нескольких сотнях километрах к юго-западу от Британских заморских территорий, в состав которых входит Южная Георгия. Он откололся от Антарктиды в 2017 году и, вопреки прогнозам специалистов, до сих пор не распался. Площадь айсберга сопоставима с английским графством Сомерсет и составляет 4200 квадратных километров.

По словам специалиста по дистанционному зондированию и картографии Британской антарктической службы доктора Питера Фретуэлла, айсберг еще может изменить свой курс и избежать столкновения с Южной Георгией.

«Если он обогнет Южную Георгию и направится на север, то начнет распадаться. Он очень быстро попадет в более теплые воды, и волны начнут убивать его», — считает коллега Фретуэлла доктор Эндрю Флеминг.