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В Москве задержали двух участниц Pussy Riot

Юлия Онодэра
Сегодня в 13:20

В Москве задержали двух участниц группы Pussy Riot — Марию Алехину и Риту Флорес. Об этом сообщил телеграм-канал «Avtozak Live» со ссылкой на Алехину.

Девушек задержали на выходе из магазина недалеко от метро «Нахимовский проспект». Причины задержания неизвестны. Возможно, активисток хотят допросить о ЛГБТ-акции, которую участники Pussy Riot провели 7 октября.

Телеграм-канал опубликовал видео из машины, в которую завели Алехину и Флорес. В нем девушки рассказывают, что их задержала группа из десяти человек. По словам Алехиной, их «затолкали грубо в машину».

Участник Pussy Riot Тим Бесцвет рассказал «Афише Daily», что Марию Алехину повалили на землю и силой заволокли в автомобиль. Вместе с Алехиной и Флорес задержали еще двоих мужчин — активиста и художника, их имена неизвестны.

Как отмечает «Avtozak Live», на машине, в которой находятся задержанные, нет опознавательных знаков. Задержание происходило «по указанию сотрудников в «штатском». По словам Бесцвета, полиция провела досмотр без понятых прямо в автомобиле и отвезла всех задержанных в ОВД «Академический».

Утром 7 октября, в день рождения Владимира Путина, группа Pussy Riot вывесила радужные флаги — символ ЛГБТ-движения — на зданиях ФСБ и Администрации Президента РФ, Минкультуры, ОВД «Басманный» и Верховного суда. Участники акции предложили сделать 7 октября Днем видимости ЛГБТК.

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