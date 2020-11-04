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В Австралии попугай спас хозяина во время пожара

Юлия Онодэра
Сегодня в 12:36

В Австралии домашний попугай спас своего хозяина Антона Нгуена во время пожара. Об этом рассказал Би-би-си.

Ночью в двухэтажном доме Нгуена в Брисбене начался пожар. Птица по имени Эрик разбудила крепко спящего мужчину. Попугай кричал «Антон» до тех пор, пока хозяин не проснулся. По словам инспектора пожарной и аварийной службы Квинсленда Кэмерона Томаса, Эрик поднял тревогу еще до того, как в доме сработали детекторы дыма.

«Я услышал хлопок, и Эрик — мой попугай — начал кричать, поэтому я проснулся и почувствовал запах дыма. Я схватил Эрика, открыл дверь и посмотрел на заднюю часть дома, и увидел пламя… я сорвался с места и помчался вниз по лестнице», — рассказал о произошедшем Нгуен.

К тому времени, когда пожарные прибыли к дому Эрика и Антона, здание было полностью охвачено огнем. Чтобы локализовать пожар, четырем пожарным бригадам потребовалось больше часа. Причина возгорания пока неизвестна. Во время инцидента никто не пострадал: хозяин дома вовремя успел покинуть горящее здание.

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