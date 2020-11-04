В Австралии попугай спас хозяина во время пожара

В Австралии домашний попугай спас своего хозяина Антона Нгуена во время пожара. Об этом рассказал Би-би-си.

Ночью в двухэтажном доме Нгуена в Брисбене начался пожар. Птица по имени Эрик разбудила крепко спящего мужчину. Попугай кричал «Антон» до тех пор, пока хозяин не проснулся. По словам инспектора пожарной и аварийной службы Квинсленда Кэмерона Томаса, Эрик поднял тревогу еще до того, как в доме сработали детекторы дыма.