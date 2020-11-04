ТАСС сообщил о захвате заложников в московской квартире. МВД это опровергло

МВД опровергло информацию о захвате заложников в Москве. Об этом сообщает РИА «Новости».
Источник «Интерфакса» сообщил, что правоохранители проникли в квартиру, где, по сообщениям, находился злоумышленник. Там его не оказалось, в квартире живет другая семья, отметил собеседник агентства.
На севере Москвы неизвестный удерживает заложников в квартире и угрожает устроить взрыв. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Мужчина находится по адресу Головинское шоссе, дом 8, квартира 1. По словам злоумышленника, у него есть взрывные устройства.
Сколько людей оказались в заложниках, пока не известно. Подъезд дома оцепили, жильцов не эвакуировали.
Телеканал «360» передает, что на месте работают несколько нарядов МЧС, полиция и скорая.