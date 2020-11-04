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ТАСС сообщил о захвате заложников в московской квартире. МВД это опровергло

Семён Гудошников
Сегодня в 9:41
Обновлено сегодня в 10:01:

МВД опровергло информацию о захвате заложников в Москве. Об этом сообщает РИА «Новости».

Источник «Интерфакса» сообщил, что правоохранители проникли в квартиру, где, по сообщениям, находился злоумышленник. Там его не оказалось, в квартире живет другая семья, отметил собеседник агентства.

На севере Москвы неизвестный удерживает заложников в квартире и угрожает устроить взрыв. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Мужчина находится по адресу Головинское шоссе, дом 8, квартира 1. По словам злоумышленника, у него есть взрывные устройства.

Сколько людей оказались в заложниках, пока не известно. Подъезд дома оцепили, жильцов не эвакуировали.

Телеканал «360» передает, что на месте работают несколько нарядов МЧС, полиция и скорая.

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