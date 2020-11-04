ТАСС сообщил о захвате заложников в московской квартире. МВД это опровергло

На севере Москвы неизвестный удерживает заложников в квартире и угрожает устроить взрыв. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Мужчина находится по адресу Головинское шоссе, дом 8, квартира 1. По словам злоумышленника, у него есть взрывные устройства.

Сколько людей оказались в заложниках, пока не известно. Подъезд дома оцепили, жильцов не эвакуировали.

Телеканал «360» передает, что на месте работают несколько нарядов МЧС, полиция и скорая.