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Правительство предложило регистрировать ДНК нарушителей КоАП

Семён Гудошников
Сегодня в 9:05

Правительство внесло в Госдуму законопроект, который обязывает проходить геномную регистрацию россиян, подвергнутых административному аресту. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на документ.

Согласно действующему законодательству, образцы ДНК собирают в федеральную базу у осужденных за совершение тяжких или особо тяжких преступлений, а также всех преступлений против половой неприкосновенности. Кроме того, в базу попадают биологические материалы неустановленных лиц и неопознанных трупов.

Предложенный законопроект предлагает значительно расширить этот список лиц. Он предполагает геномную регистрацию всех россиян, отбывающих наказание в виде лишения свободы, подозреваемых или обвиняемых в совершении уголовных преступлений, а также подвергнутых административному аресту.

Авторы законопроекта считают, что расширение базы данных ДНК позволит лучше раскрывать и расследовать преступления. По их словам, база начинает эффективно работать, если в нее внесена геномная информация не менее 1% граждан страны. Сейчас в российской федеральной базе содержатся образцы ДНК 0,6% населения, в случае принятия закона эта доля может увеличиться до 3,5%.

Член думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный поддерживает инициативу. Он ссылается на опыт Великобритании, где обширная геномная база помогает ежегодно раскрывать более 2 тыс. преступлений. Выборный уверен, что поправки одобрят законодатели и в ближайшее время они станут законом.

По словам адвоката «Апологии протеста» Мансура Гильманова, сбор биометрических данных нарушителей КоАП противоречит действующему законодательству, поскольку они не являются подозреваемыми или обвиняемыми. Он считает, что, если закон примут, это позволит применять насилие к гражданам, подвергнутым административному аресту, но не желающим предоставлять свои биометрические данные.

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