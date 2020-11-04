ВОЗ: в мире за прошлую неделю заразилось коронавирусом рекордное число людей

За прошлую неделю в мире заразилось коронавирусом рекордное число людей за все время пандемии. Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения в своем еженедельном эпидемиологическом бюллетене.

C 26 октября по 1 ноября медики выявили более 3,3 млн новых случаев COVID-19. Предыдущий рекорд, установленный неделей ранее, составлял более 2,8 млн инфицированных. Выросло и число умерших от коронавируса: если на неделе с 19 по 25 октября их было почти 40 тыс. человек, то на прошлой неделе — более 45 тыс.

Общее число заразившихся коронавирусом людей в мире выросло до 46 млн человек. Особенно много новых заболевших оказалось в Европе — более 1,7 млн человек. По данным ВОЗ, больше всего новых случаев COVID-19 во Франции (275 866), Италии (174 921), Великобритании (157 650) и России (122 904).

В Северной и Южной Америке на прошлой неделе зафиксировали 999 652 новых зараженных, из них 548 965 заболевших — в США. В Юго-Восточной Азии число инфицированных за неделю выросло на 381 422 человека, большинство новых пациентов — из Индии (319 271).