В Швейцарии задержали двоих подозреваемых по делу о теракте в Вене

В швейцарском городе Винтертур задержали двоих подозреваемых по делу о теракте в Вене. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на полицию кантона Цюрих.

Два молодых швейцарца в возрасте 18 и 24 лет подозреваются в связях с террористом, убитым в ходе преследования австрийскими силовиками. «Оба были задержаны во второй половине дня во вторник по согласованию с австрийскими властями», — сообщили в полиции.

Ранее в Австрии задержали еще 14 человек, которые могут быть причастны к теракту, который произошел поздно вечером 2 ноября. Тогда у синагоги в центре Вены началась стрельба. В ходе теракта пострадали 22 человека. Пятеро людей погибли.