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В Венгрии вводят комендантский час из‑за пандемии COVID-19

Юлия Онодэра
Сегодня в 0:43

В Венгрии вводят комендантский час из‑за пандемии коронавируса. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на премьера-министра страны Виктора Орбана.

Особый режим, как заявил глава правительства, начнет действовать в среду, 4 ноября. С этого дня все передвижения граждан с полуночи до 5.00 будут ограничены, а развлекательные заведения и бары — закрыты. Орбан надеется, что парламент установит такой режим на 90 дней.

Учебные заведения, магазины и рестораны страны продолжат работать в обычном режиме. Также будут по-прежнему проводиться культурные и спортивные мероприятия, но с ограниченным числом присутствующих — до трети от максимального.

3 ноября в Венгрии зафиксировали максимальное число новый случаев COVID-19, в стране за сутки заболели 3 989 человек. Общее количество инфицированных достигло 86 769, из них 4 767 пациентов проходят лечение в данный момент.

Ранее комендантских час из‑за распространения коронавируса уже ввели Бельгия — там объявили жесткий карантин, а также Испания, Словения и Чехия.

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