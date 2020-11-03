В Японии создали растительное мясо, которое хранится при комнатной температуре

Японская компания Muji создала линейку закусок из растительного мяса, которые можно хранить при комнатной температуре. Об этом сообщила Fast Company.

Бренд планирует продавать фрикадельки, котлеты для бургеров, фарш и тонко нарезанные кусочки мяса в вакуумных упаковках по 2,75 долларов. Вся продукция повторяет вкус и текстуру настоящего мяса, но состоит преимущественно из соевых бобов.

Купить растительное мясо можно будет с начала ноября в интернет-магазине компании и в магазинах в Японии. Использовать продукты очень просто, отмечают производители: мясо не требует разморозки и может храниться без холодильника.

В Muji надеются, что новинки помогут удовлетворить спрос на мясо, который к 2050 году увеличится почти в два раза из‑за роста численности населения до 10 млрд человек. Fast Company подчеркивает, что соя — отличная альтернатива мясу, содержащая больше белка, чем курица, свинина или говядина.

Производство продуктов из растительного мяса требует меньше воды и сокращает выбросы углекислого газа. По мнению Межправительственной группы экспертов по изменению климата, переход на преимущественно растительную диету позволит сократить глобальные выбросы углерода на 8 млрд тонн в год к 2050 году.